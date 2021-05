Calvarese, stampa estera scandalizzata dall’arbitraggio – FOTO

L’assurdo arbitraggio di Gianpaolo Calvarese in Juve-Inter ha fatto il giro d’Europa. Il fischietto di Teramo ha preso decisioni a dir poco illogiche che hanno fatto infuriare i tifosi interisti, i quali hanno (ri)visto fantasmi del passato.

La direzione di gara di Calvarese – ovviamente – non è passata inosservata e sia in Italia che all’estero i commenti sul suo operato sono spietati.

Lo del Juventus – Inter ha sido irreal. No sé si he narrado el partido o si ha sido un sueño al estilo “Los Serrano”. Contadme si todo esto ha ocurrido de verdad. La Juventus se salva, pero el arbitraje es de lo más… No sé, calificadlo vosotros. Os leo.

