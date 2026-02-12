Calvarese fa discutere: «L’Inter è l’unica squadra a non avere beneficiato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti»

Calvarese sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video con una frase che sta facendo discutere e non poco i tifosi

Giampaolo Calvarese, ex direttore di gara, oggi opinionista arbitrale e attivo anche sui suoi canali social ha pubblicato un video che sta facendo molto discutere.

A suo avviso infatti, stando ad ‘Open Var’, trasmissione di DAZN che fa chiarezza sugli episodi arbitrali della Serie A, c’è una squadra tra le big che non ha beneficiato di errori a favore: ossia l’Inter di Cristian Chivu.

LE SUE PAROLE – «L’Inter è l’unica squadra a non avere beneficiato, tra le big, di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti. Sono numeri che emergono dall’analisi di tutte le puntate di ‘Open VAR’».