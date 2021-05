Calhanoglu e l’indizio sul rinnovo: «Ci vediamo a casa Milan» – FOTO

Calhanoglu lancia un indizio social sul rinnovo: «Ci vediamo a casa Milan». Cosa potrebbe significare per i piani futuri rossoneri

Nonostante le tante voci che lo vedono lontano dal rinnovo, Hakan Calhanoglu lancia un indizio sui social postando una storia di lui che guida in autostrada di ritorno da Bergamo con la didascalia: «Tornando a casa, ci vediamo a Casa Milan».

Una frase che riaccende le speranze dei rossoneri per il prolungamento del fantasista turco in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella prossima settimana, tuttavia, Calhanoglu e il suo agente incontreranno la dirigenza del club qatariota che ha offerto per lui 32 milioni in tre anni.