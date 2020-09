Calendario Serie A: Milan, doppia trasferta a Torino in 7 giorni

Il Milan affronterà in trasferta Juventus e Torino nella 16a e 17a giornata per violare una città in cui non vince dal lontano 2012

Tre sfide in trasferta nelle ultime quattro giornate, di cui due a Torino; questo il finale di campionato per il Milan dopo il sorteggio del calendario tenutosi quest’oggi.

I rossoneri di Pioli, nel mese di maggio, saranno dunque di scena nel capoluogo sabaudo dove non vince dal 2012 (Torino-Milan 2-4, ndr) e dove negli ultimi due campionati ha racimolato zero punti in quattro sfide di campionato. Anche da qui forse l’ironia social in cui si chiede di riprendere dal gol di Rebic del 4-2 contro la Juve.