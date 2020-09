Serie A, Milan-Juventus alla sedicesima: i rossoneri ironizzano sui social

Calendario Milan 2020/21, tra i big match in programma per il prossimo campionato di Serie A spicca la sfida contro la Juventus della sedicesima giornata. Ironico commento da parte dei social rossoneri che su Twitter hanno così scritto:

«Possiamo ripartire dal risultato di luglio? Ospitiamo la Juve alla 16ma giornata». Il commento è ovviamente riferito al successo in rimonta per 4-2 ottenuto lo scorso luglio a San Siro.

#MilanJuve 🆚

Can we build on July’s result? We’ll find out on matchday 16! 💪

Ospitiamo la Juve alla 16° giornata 💪#SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) September 2, 2020