Calendario Milan, i prossimi impegni dei rossoneri: sfide delicatissime nel mese di ottobre

Calendario Milan, le prossime partite dei rossoneri al rientro dalla sosta Nazionali. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Fonseca

Continua il mese d’ottobre del Milan. Andiamo a scoprire assieme tutti i prossimi impegni della squadra rossonera, dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen e in campionato contro la Fiorentina. La squadra di Fonseca dovrà fin da subito rialzare la testa per rimettere in sesto una stagione fino ad ora non soddisfacente.

01/10 – Champions League: Bayer Leverkusen-MILAN, 1-0

06/10 – Serie A: Fiorentina-MILAN, 2-1

19/10 – Serie A: MILAN-Udinese, ore 18

22/10 – Champions League: MILAN-Club Bruges, ore 18.45

26/10 – Serie A: Bologna-MILAN, ore 18

29/10 – Serie A: MILAN-Napoli, ore 20.45