Calendario Milan Primavera, aprile infuocato e decisivo: data e orario di tutti i match dei rossoneri di mister Abate

Il Milan Primavera è partito già a Pasquetta con la vittoria sul campo della Juventus, primo appuntamento di un calendario impegnativo per inseguire un posto nei Playoff Scudetto. Il momento clou di aprile, però, sarà indubbiamente la Final Four di UEFA Youth League a Nyon: tutto nello spazio di un weekend, in palio la possibilità di scrivere una pagina di storia.

28ª giornata, Sampdoria-Milan, lunedì 8 aprile ore 11.00 (Sportitalia) – CS 3 Campanili, Bogliasco (Genova)

29ª giornata, Milan-Empoli, sabato 13 aprile ore 11.00 (Sportitalia) – PUMA House of Football

30ª giornata, Bologna-Milan, mercoledì 24 aprile ore 15.00 (Sportitalia) – CT N. Galli, Casteldebole (Bologna) – in caso di qualificazione alla Finale di Youth League si giocherà mercoledì 1 maggio alle 15.00

31ª giornata, Milan-Monza, 27/28 aprile (da definire) – PUMA House of Football

Semifinale, Porto-Milan, venerdì 19 aprile ore 18.00 (Milan TV e AC Milan Official App) – Colovray Sports Centre (Nyon, Svizzera)

ev. Finale, Olympiacos/Nantes-Milan, lunedì 22 aprile ore 18.00 (Milan TV e AC Milan Official App) – Colovray Sports Centre (Nyon, Svizzera)