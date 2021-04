Calendario Milan: ecco gli anticipi e posticipi della squadra rossonera

Calendario Milan: i rossoneri sono pronti a giocarsi tutto. Saranno cinque finali per la qualificazione alla prossima Champions League

Il calendario del Milan offre due big match molto importanti: Juventus e Atalanta, il primo in particolar modo decisivo. Il team di Pioli non vuole assolutamente gettare al vento la stagione, dopo essere stato a lungo dapprima in testa alla classifica e successivamente secondo per diverse giornate.

Le prossime cinque partite saranno cinque finali. Ecco gli anticipi e postici del team rossonero: