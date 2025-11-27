Calendario Milan, dove vedere tutti i prossimi match dei rossoneri. Segui tutti gli aggiornamenti del club rossonero

I tifosi del Milan possono segnare in rosso le prossime date cruciali sul loro calendario. Il Diavolo, galvanizzato dalla nuova gestione tecnica guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, e dalla dirigenza che vede Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio ora al timone come Direttore Sportivo, punta a consolidare la sua posizione in classifica. Il cammino si preannuncia intenso e ricco di insidie fino al 22° turno.

La Prima Sfida: Lazio a San Siro

Il fitto programma riprenderà immediatamente dopo la pausa con un big match a San Siro. La 13ª giornata vedrà il Milan affrontare la Lazio sabato 29 novembre 2025 alle ore 20:45. Questa partita sarà visibile su DAZN, Sky e Now, offrendo la massima copertura televisiva per un incontro che si preannuncia elettrizzante. Sarà un test fondamentale per capire le ambizioni dei rossoneri.

Dicembre: Mese di Trasferte Impegnative e Pranzi Sportivi

Il mese di dicembre si aprirà con una difficile trasferta per la squadra di Allegri. Per la 14ª giornata, lunedì 8 dicembre 2025, i rossoneri saranno impegnati a Torino contro i granata alle ore 20.45 (DAZN/Sky/Now). Una settimana dopo, per la 15ª giornata, il Milan ospiterà il Sassuolo domenica 14 dicembre 2025 alle 12.30 (DAZN), un classico lunch matchche spesso nasconde trappole insidiose.

Prima della fine dell’anno solare, la 17ª giornata regalerà ai tifosi un altro appuntamento mattutino: domenica 28 dicembre 2025, il Milan affronterà l’Hellas Verona a San Siro, sempre alle 12.30 (DAZN).

Il Tuffo nel Nuovo Anno: Soste e Rientri Col Botto

Il 2026 si aprirà subito con un impegno per la 18ª giornata: venerdì 2 gennaio 2026 si volerà in Sardegna per la sfida contro il Cagliari alle 20.45 (DAZN/Sky/Now). I rossoneri dovranno mantenere alta la concentrazione.

A metà gennaio, il programma si infittisce: la 16ª giornata, precedentemente rinviata, vedrà il Diavolo in trasferta a Como giovedì 15 gennaio 2026 alle 20.45 (DAZN).

Le ultime sfide del mese sono cruciali: per la 20ª giornata, domenica 11 gennaio 2026, i ragazzi di Tare sfideranno la Fiorentina alle ore 15 (DAZN). La 21ª giornata è fissata per domenica 18 gennaio 2026 contro il Lecce alle 20.45(DAZN).

Il Gran Finale: La Sfida con la Roma

La chiusura di questo blocco di partite è segnata da un altro scontro diretto di altissimo livello. La 22ª giornata vedrà il Milan affrontare la Roma all’Olimpico domenica 25 gennaio 2026 alle 20.45 (DAZN). Questa partita potrebbe rivelarsi decisiva per le zone alte della classifica.