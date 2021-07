Caldara torna a Milanello ma per restarci? Le ultime sul suo futuro

Caldara torna a vestire la maglia del Milan dopo due anni all’Atalanta: le ultime sul futuro del difensore italiano

Mattia Caldara da giovedì scorso è tornato ad essere un nuovo giocatore del Milan. Il difensore, che ha terminato il prestito biennale all’Atalanta, si è unito al resto del gruppo a Milanello dove ha ripreso gli allenamenti questa volta sotto gli occhi di Stefano Pioli.

Proprio il tecnico emiliano sarà l’uomo designato a decidere il futuro del centrale italiano che non ha ancora attirato offerte ritenute adeguate dalla dirigenza rossonera. Destino tutto da scrivere per Caldara che, tuttavia, potrebbe anche rientrare come quarto centrale per la prossima stagione, se dovessero partire Gabbia e Kalulu.