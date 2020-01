Mattia Caldara è ormai prossimo a rivestire la maglia dell’Atalanta per la seconda volta in carriera. Oggi sara la giornata decisiva

Oggi è pare essere la giornata decisiva per il ritorno all’Atalanta di Caldara dopo il suo addio due estati fa. Da quando ha lasciato Bergamo per approdare alla Juventus ed essere girato al Milan per Bonucci ha giocato solamente una volta in Coppa Italia e una in Europa League.

Il classe 94 ritorna con un prestito di 18 mesi e riscatto a 15 milioni di euro.