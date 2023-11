Caldara via dal Milan? Doppia ipotesi sul tavolo: a cosa pensa il club rossonero. Tutti gli ultimi aggiornamenti

Mattia Caldara quasi certamente non farà parte del Milan a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto in scadenza nel 2024 non verrà rinnovato e lascerà a parametro zero.

Ma, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe anche un’altra opzione sul tavolo: non è da escludere che il giocatore possa partire già a gennaio nel caso in cui trovasse una nuova sistemazione.