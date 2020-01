Caldara: ecco svelato il motivo del prestito all’Atalanta

Il centrale torna in prestito a Bergamo, la condizione non è ancora ottimale

Senza mai aver giocato in campionato da quando è arrivato, Mattia Caldara torna a Bergamo da Gasperini in prestito. La speranza è che possa ben presto ritrovare il ritmo partita e la migliore condizione atletica. È proprio questo che a oggi non convinceva Pioli, il fatto di non vederlo ancora pienamente al 100%.

Kjaer: il centrale è pronto a cominciare già subito

Il centrale, arrivato da poche ore, è pronto a scendere in campo. Non è escluso che possa essere convocato per la gara di Coppa Italia. I rossoneri si confronteranno al Meazza mercoledì contro la Spal di mister Leonardo Semplici.