Caldara: «Felice per l’esordio, non per il risultato. Sto all’80%»

Mattia Caldara, titolare ieri nella sconfitta della sua Atalanta contro la Fiorentina, ha così parlato del suo stato di forma

Intervenuto al termine della gara persa in Coppa Italia contro la Fiorentina, Mattia Caldara, titolare ieri alla prima con l’Atalanta, ha così parlato:

«Il mio ritorno? E’ successo tutto in maniera veloce. Sono contento per l’esordio, non per il risultato. Dopo il pareggio dovevamo continuare a giocare come stavamo facendo, ma purtroppo abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore. Le mie condizioni? Mi sento all’80%, ci vogliono ancora altre partite per raggiungere la forma ottimale».