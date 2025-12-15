Caldara spiega: «Infortunio al Milan? Ecco come ho vissuto quel momento». Clamorosa rivelazione dell’ex difensore

Caldara, ex difensore del Milan tra le altre, ha ricordato il periodo dell’infortunio proprio durante l’esperienza in rossonero

Mattia Caldara, ex difensore di Milan, Atalanta e Juventus, è stato ospite del podcast Centrocampo dove ha parlato apertamente della sua carriera e, in particolare, del difficile periodo rossonero segnato da gravi infortuni.

Caldara ha raccontato il peso psicologico derivante dalla situazione contrattuale e dalla lunga assenza dal campo:

PAROLE – «Era un momento complicato. Vuoi o non vuoi la cosa che mi hanno pagato 30 milioni, non avevo giocato, ero comunque fermo, sapevo che dovevo rimanere fermo altri 6 mesi, mi sentivo proprio male, mi sentivo una mer*a, perché non riuscivo a esprimermi»

La frustrazione era acuita dal non poter contribuire in alcun modo alla squadra, a differenza di chi, pur non giocando la domenica, poteva dare il proprio contributo in allenamento.

PAROLE – «Li invece non c’era neanche domenica prossima, vuoi tutto quello che c’è stato prima, la presentazione con Higuain, è stata pesante come cosa. Lì ho iniziato a chiudermi in me stesso, facevo fatica a uscire, non andavo più in giro. Ho passato dei mesi chiusi in casa perché non mi sentivo a posto con la coscienza» ha rivelato Caldara.

Il Supporto Della Società

Nonostante il dolore e il fallimento sportivo, Caldara non ha mosso alcuna critica alla gestione del Milan in quel frangente:

PAROLE – «Sulla società non posso dire niente, dai medici, dai dottori, dallo staff medico, non ti fanno mancare mai niente. Ti danno sempre il supporto, perché anche per loro comunque sei un investimento e fanno di tutto per farti stare bene»

Il difensore ha concluso con grande rammarico per non essere riuscito a ripagare la fiducia:

PAROLE – «Per quello che rosico ancora tutt’oggi sul fatto che non sono riuscito ad essere al massimo e dimostrare tutto il mio potenziale, perché hanno creduto tanto in me»