Calciomercato, le big europee vogliono Thuram: Milan interessato, assalto Inter. Le ultime di mercato sul giocatore figlio d’arte

Sembra pronto a lasciare la Bundesliga Marcus Thuram e provare nuove esperienze, in nuovi campionati. È un obiettivo dell’Inter, ma non solo. A gennaio i nerazzurri e non solo ci hanno provato ma il Borussia Monchengladbach ha comunque chiesto 15 milioni di euro.

Sono interessati a lui anche l’Atletico Madrid, il Tottenham e anche il Milan. L’offerta però arriva dalla squadra neroazzurra: 5 milioni all’anno per il giocatore, che grazie al Decreto Crescita possono essere sgravati del 50% al lordo in caso di contratto (e di permanenza) di due o più anni. Lo scrive tuttomercatoweb.com.