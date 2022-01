Calciomercato, nuovi sviluppi sul caso Vlahovic

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic: l’Arsenal è il club maggiormente in pressing sull’attaccante della Fiorentina. Ecco la volontà del giocatore

Dusan Vlahovic continua a far parlare di sé tra campo e calciomercato. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, l’Arsenal sta cercando di fimare Vlahovic da ottobre, ma il giocatore ha ancora in programma di partire in estate, non ora.

Inoltre, la trattativa si preannuncia davvero complicata lato giocatore/agenti.