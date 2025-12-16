Calciomercato Milan, idea Zirkzee sempre viva? Fullkrug avanti all’olandese ma… Ultimissime

Calciomercato Milan, in casa rossonera, nonostante la pole guadagnata da Fullkrug, non tramonta la pista Joshua Zirkzee

La ricerca del nuovo centravanti è la priorità assoluta del Milan in vista del mercato di gennaio, ma la dirigenza rossonera mantiene la massima cautela e sta valutando tutte le opzioni prima di affondare il colpo.

Secondo l’analisi di Luca Bianchin su Gazzetta.it, a metà dicembre il club sta osservando attentamente il panorama delle possibili scelte, non essendo ancora il momento ideale per chiudere accordi definitivi:

PAROLE – «A metà dicembre si considera il panorama, non è il momento per le strette di mano».

Calciomercato Milan, ancora viva la pista Zirkzee

Bianchin conferma l’interesse del Milan per due profili che si sono fatti strada negli ultimi rumors di mercato, sebbene le risposte definitive siano ancora lontane:

Joshua Zirkzee: L’attaccante olandese, attualmente in forza al Manchester United, è considerato un giocatore interessante per il Milan. Il suo mix di tecnica, fisicità e potenziale di crescita lo renderebbe un obiettivo di alto livello, anche se l’operazione appare complessa e costosa. Niclas Füllkrug: Il nome del tedesco del West Ham è circolato di recente (con la formula del prestito) ed è stato associato a un’accelerazione per l’emergenza immediata, come tampone per le assenze di Gimenez.

La strategia del Milan è duplice: trovare una soluzione immediata e a costo contenuto (prestito) per Allegri (Füllkrug?) e, parallelamente, monitorare obiettivi di prospettiva per la prossima estate (Zirkzee/Vlahovic).

In ogni caso, la decisione finale sull’attaccante che arriverà a gennaio sarà presa solo nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo e le condizioni economiche si allineeranno alle richieste di Igli Tare.