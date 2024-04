Calciomercato Milan, RIVELAZIONE sul colpo in attacco: «È lui l’obiettivo più concreto in vista dell’estate»

In queste ultime settimane sono stati diversi gli attaccanti accostati al calciomercato Milan, che – non è un mistero ormai – va avanti nella sua caccia al nuovo bomber in grado di raccogliere l’eredità di Giroud.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci sarebbe un profilo che rappresenta ad oggi l’obiettivo più concreto per rinforzare il reparto offensivo in estate: si tratta di Joshua Zirkzee che, pur costando molto, è considerato dalla dirigenza la primissima scelta.