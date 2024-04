Calciomercato Milan: lui sarebbe la ciliegina sulla torta, le DICHIARAZIONI

Tra gli obiettivi del calciomercato Milan c’è Zirkzee. Intervistato da La Stampa, Paramatti ha detto la sua sull’attaccante

Il futuro di Zirkzee potrebbe essere lontano da Bologna. Se lo augura il calciomercato Milan che ha messo l’attaccante olandese in cima alla lista delle preferenze per l’attacco come erede di Giroud in vista della prossima sessione estiva. Intervistato da La Stampa, Paramatti ha detto la sua sull’attaccante:

LE PAROLE – «Meglio non fare paragoni, è ancora giovane, ma come loro (Baggio e Signori) rappresenta la ciliegina sulla torta»