Calciomercato Milan, da Zaniolo a Ziyech: le alternative a De Ketelaere per la trequarti rossonera

Il Milan è fiducioso di trovare un’intesa nelle prossime ore per il trasferimento dal Bruges di Charles De Ketelaere. Se così non fosse sono pronte le alternative.

Secondo La Gazzetta dello Sport la prima è Ziyech, che occuperebbe una casella sulla destra: il prestito con riscatto dal Chelsea è tutto tranne che impossibile, l’ingaggio di Hakim proibitivo ma non inaffrontabile. La seconda è Georginio Wijnaldum, olandese, talentone, 4,5milioni di stipendio, lontano dal target milanista: ha 31 anni e può giocare davanti alla difesa o da trequartista. Zaniolo non è da depennare ma è caro. Il Corriere della Sera tiene in corsa anche Berardi.