Adli Milan: l’idea di Maldini e Massara sul futuro del francese in vista della prossima stagione. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan valuta una possibile uscita di Yacine Adli.

L’idea di Maldini e Massara sarebbe quella di mandare il francese in prestito secco: si preferisce una meta in Serie A, per fargli guadagnare minuti ed esperienza nel nostro campionato..