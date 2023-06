Calciomercato Milan, tutto fatto per il trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle: il centrocampista svolgerà le visite mediche in Romania

Come riferito da Daniele Longo, è praticamente definito il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle.

Il centrocampista classe 2000, ormai ex Milan, sosterrà le visite mediche per il club inglese in Romania dove si trova attualmente per disputare l’Europeo con l’Italia U21.