Calciomercato Milan, per il vice Theo Hernandez si guarda in Italia

Calciomercato Milan, per il vice Theo Hernandez i rossoneri guardano in Serie A: avviati i contatti con Mazzocchi

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è sempre alla ricerca di un vice Theo Hernandez.

In questo senso, bocciato Ballo-Touré per il quale si sta trovando una sistemazione, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti con la Salernitana per Mazzocchi. Sul tavolo anche i cartellini di Brescianini e Daniel Maldini.