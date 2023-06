Vicario al Tottenham: sfuma così un obiettivo rossonero. Il comunicato ufficiale del club inglese. I dettagli

Guglielmo Vicario è ufficialmente un nuovo portiere del Tottenham. Sfuma così uno degli obiettivi di mercato rossonero. Ecco il comunicato ufficiale:

«Siamo lieti di annunciare l’ingaggio di Guglielmo Vicario di Empoli, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale italiano ha firmato con il Club un contratto fino al 2028 e indosserà la maglia numero 13. Un impressionante periodo di due anni con l’Empoli ha visto Guglielmo fare un totale di 71 presenze in tutte le competizioni per la squadra di Serie A. Le sue prestazioni accattivanti gli sono valse la sua prima convocazione in nazionale nel settembre 2022, in vista dell’ultima stagione dell’Italia in UEFA Nations League, dove gli azzurri alla fine hanno concluso al terzo posto».