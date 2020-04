Il Milan in estate rilascerà ufficialmente Lucas Biglia, il centrocampista argentino prelevato da Mirabelli andrà in scadenza a giugno

Lucas Biglia in estate non sarà più un giocatore del Milan. Il centrocampista argentino, uno dei pochi superstiti all’era cinese, andrà in scadenza a giugno e non sarà rinnovato: con la sua partenza il Milan risparmierà circa 6,5 milioni lordi considerando il suo ingaggio.

Biglia era, dopo Donnarumma, il giocatore con lo stipendio più alto presente nella rosa del Milan. Un’operazione, la sua partenza, totalmente in linea con le politiche di Elliott.