Calciomercato Milan, Ibrahimovic prepara il colpo a sorpresa per gennaio? Rapporto che può fare la differenza, cosa sta succedendo

15 minuti ago

Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic pensa al colpo Marco Verratti per gennaio: il rapporto tra i due può fare la differenza

Il calciomercato Milan potrebbe riservare un colpo a sorpresa in vista di gennaio 2026, un’operazione che i bookmakers hanno già iniziato a quotare: l’arrivo di Marco Verratti in rossonero.

L’approdo del centrocampista abruzzese al Milan è pagato 9 volte la posta. Sebbene non sia una quota bassissima, il solo fatto che esista una quotazione per un possibile affare rappresenta un segnale significativo, come sottolinea Calciomercato.it. Resta da vedere se all’interesse speculativo si assocerà una vera e propria trattativa.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic a favore, la linea verde contro

A favore dell’ipotesi Verratti gioca un fattore cruciale: il rapporto personale tra il centrocampista e Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del Milan. I due hanno condiviso diversi anni al Paris Saint-Germain, e lo svedese non ha mai nascosto la sua ammirazione per Verratti. «Al mondo ce ne sono pochi come lui» sono le parole che Ibrahimovic gli ha dedicato nella sua autobiografia. Un endorsement di questo peso potrebbe aprire spiragli inaspettati.

Dall’altro lato, contro l’arrivo del 32enne Verratti si scontra la linea imposta dalla società sul mercato. Il Milan ha una strategia chiara che si basa sull’investimento su calciatori giovani, in prospettiva.

Nel calciomercato, però, tutto può succedere, specialmente quando si presenta una possibile occasione. Marco Verratti potrebbe esserlo: i bookmaker ci credono, ma solo il tempo dirà se il Milan sarà pronto a scommetterci.

