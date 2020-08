Calciomercato Milan: urge trovare un terzino destro

L’infortunio di Conti e le prestazioni altalenanti di Calabria lasciano intendere che il Milan dovrà intervenire sul mercato

Andrea Conti è dovuto di nuovo finire sotto i ferri per sistemare il suo malconcio ginocchio sinistro, Davide Calabria che non riesce ad offrire sufficiente continuità di rendimento e per il Milan si presenta un problema in chiave mercato nel ruolo di terzino destro.

Non è casuale che i nomi che circolano con maggior insistenza in questi giorni siano proprio di terzini destri: in origine è stato Emerson Royal, giocatore che piace molto alla dirigenza nell’auspicio che possa diventare un ‘nuovo’ Theo Hernandez mentre nelle ultime ore è circolato il nome di Serge Aurier, in uscita dal Tottenham. Maldini ha smentito l’interesse per l’ivoriano ma resta il dato che la dirigenza rossonera sta lavorando in primis per tassellare quello che è forse l’anello debole dell’undici a disposizione di Stefano Pioli.