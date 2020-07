Calciomercato Milan: si punta su Emerson, ma il prezzo è alto

Calciomercato Milan: i rossoneri vorrebbero puntare su Emerson Royal, terzino destro del Real Betis, ma il prezzo…

Il Milan, in vista della prossima annata, vorrebbe rinforzare il reparto difensivo, in particolar modo sulla corsia di destra, visto che sia Davide Calabria sia Andrea Conti non convincerebbero a pieno.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il club di Via Aldo Rossi avrebbe messo gli occhi su Emerson Royal, terzino destro del Barcellona, in prestito al Real Betis Siviglia. Il valore del giocatore, però, arriva sino a 30 milioni di euro.