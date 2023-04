Adli Milan: l’unica via sul futuro del centrocampista rossonero che non trova spazio neanche con il turnover. I dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c’è un’unica via sul futuro di Yacine Adli in vista della prossima stagione: ovvero quella della cessione in prestito.

Il centrocampista rossonero non sta trovando spazio neanche con il turnover e Pioli lo vede solo come trequartista e non come mezzala o mediano, ma oltre al titolare Diaz e l’alternativa De Ketelaere, preferisce adattare in quel ruolo Krunic o Bennacer.