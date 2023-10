Mercato Milan, derby con l’Inter per Taremi: la richiesta del Porto e le ultime sul futuro dell’attaccante iraniano

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan resta interessato a Taremi ma non ha ancora deciso se tentare un nuovo assalto a gennaio.

Oltre al club rossonero, ci pensa anche l’Inter che ha il suo nome in lista da mesi e ora potrebbe accelerare le operazioni perché Mehdi può prendere il posto in rosa dell’infortunato Arnautovic. Il Porto dal canto suo potrebbe dare il via libera alla cessione del suo numero 9 solo di fronte a un’offerta superiore ai 10 milioni di euro.