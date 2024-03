Zirkzee Milan, rossoneri in pole position per l'olandese: i dettagli

Zirkzee Milan, rossoneri in pole position per l’olandese: spunta la VALUTAZIONE dell’attaccante del Bologna. Le ultime sulla situazione attaccanti

Secondo quanto riportato da Fussball.news, il Milan in estate dovrà sostituire Olivier Giroud, che si trasferirà ai Los Angeles Fc, ed è in forte pressing e in pole position per l’acquisto di Joshua Zirkzee nella prossima sessione di calciomercato.

La valutazione dell’attaccante olandese è di circa 35/40 milioni di euro, col Bologna che a quel punto dovrà girare il 40% della plusvalenza al Bayern Monaco.