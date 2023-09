Rafa Mir Milan: trattativa in chiusura. La situazione e le ultime sulla ricerca dell’attaccante in casa rossonera

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo attaccante del Milan dovrebbe essere Rafa Mir del Siviglia.

La trattativa è in chiusura, i rossoneri hanno in mano il via libera sia del giocatore che del club spagnolo.