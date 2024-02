Calciomercato Milan, i rossoneri preparano un colpo a zero per la difesa. Il piano di Furlani e Moncada in vista della sessione estiva di mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è già al lavoro in vista della sessione estiva e in particolare per quanto riguarda il calciomercato rossonero a paramentro zero.

Infatti, il piano di Furlani e Moncada per la difesa prevede la possibilità di prendere un giocatore a zero. Il primo nome sulla lista è quello Lloyd Kelly del Bournemouth, mentre l’alternativa, sempre a parametro zero, è Tosin Adarabioyo del Fulham. Il motivo è legato alla scelta di fare un investimento importante e oneroso in attaccato.