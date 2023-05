Openda Milan: c’è l’affondo di un altro club di Serie A. La situazione sul futuro del centravanti del Lens

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio deciso di affondare per Openda, centravanti del Lens sul quale è forte anche la concorrenza del Milan.

Per portare l’attaccante belga in rossonero servirebbero almeno 20 milioni di euro e i biancocelesti sono in vantaggio.