Calciomercato Milan, Nicolas Jackson scala posizioni: dialoghi in corso, un aspetto può favorire l’operazione

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione sta scalando posizioni: i rapporti con il Chelsea possono favorire l’operazione

La ricerca del “numero 9 di peso” resta il chiodo fisso in via Aldo Rossi. Se un anno fa e lo scorso gennaio la priorità era puntellare il reparto, l’estate 2026 dovrà essere quella del colpo da novanta. L’obiettivo fissato dalla dirigenza è chiaro: mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centravanti capace di superare agevolmente la soglia dei 20 gol stagionali, requisito fondamentale per puntare con decisione allo Scudetto e competere ai massimi livelli in Champions League.

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Calciomercato Milan, Nicolas Jackson tra i profili dell’attacco: la mossa del Milan per il classe 2001

In un casting che ha già visto sfilare nomi altisonanti come Lewandowski e Vlahovic, un nuovo profilo sta scalando posizioni nel gradimento di Igli Tare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, «c’è Jackson tra i profili dell’attacco» monitorati con maggiore attenzione.

L’attaccante senegalese, attualmente al Bayern Monaco ma di proprietà del Chelsea, risponde perfettamente all’identikit cercato: giovane (classe 2001), fisicamente dominante e già abituato a palcoscenici internazionali. Il Milan osserva l’evolversi della situazione tra Monaco e Londra, pronto a inserirsi qualora il riscatto da parte dei bavaresi dovesse vacillare, offrendo a Jackson il ruolo di perno centrale nel progetto tecnico del prossimo anno.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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