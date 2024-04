Fofana Milan, cambia il piano della dirigenza rossonera: la VERITA’ sull’interesse dei rossoneri in vista dell’estate e sul centrocampo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto nel nel Daily Briefing di Fabrizio Romano, Youssouf Fofana del Monaco non è al momento un vero e proprio obiettivo del mercato rossonero.

Il centrocampista classe 1999, cosi come Thuram del Nizza, non sono le prime scelte in vista dell’estate perchè la dirigenza del Milan è alla ricerca di un centrocampista, ma più difensivo.