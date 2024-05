Buongiorno Milan, testa a testa con questo club per il difensore del Torino: cosa filtra in vista dell’estate. TUTTI i dettagli

Uno degli obiettivi del calciomercato Milan in vista di questa estate è sicuramente Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.

Secondo quanto riportato da Repubblica, per lui ci sarebbe un testa a testa tra il club rossonero e il Napoli. Al momento, i rossoneri sarebbero in vantaggio in virtù dei contatti con l’entourage allacciati proprio lo scorso gennaio. Inoltre, la valutazione fatta da Cairo è di circa 40 milioni di euro.