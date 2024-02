Tomiyasu Milan, vicinissimo il rinnovo con l’Arsenal. Le NOVITA’ sul futuro del difensore accostato al mercato rossonero

Tra i difensori accostati al calciomercato Milan c’è anche il nome di Takehiro Tomiyasu, centrale di proprietà dell’Arsenal con un passato in Serie A tra le fila del Bologna.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, però, ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro del difensore. Infatti, Takehiro Tomiyasu prolungherà il suo contratto con il club inglese fino al 2028. L’Arsenal, già nella sessione invernale di calcio mercato, aveva espresso di non essere disposto a cederlo in prestito.