Theo Hernandez Milan, CLAMOROSO: il francese vorrebbe lasciare i rossoneri. La VERITA’ sul futuro del terzino

Theo Hernandez Milan, CLAMOROSO: il francese vorrebbe lasciare i rossoneri. La VERITA’ e TUTTI i dettagli sul futuro del terzino

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano L’Equipe, Theo Hernandez avrebbe maturato la decisione di voler lasciare il Milan in questa sessione di mercato.

Il terzino francese vorrebbe effettuare un ulteriore step nella sua carriera e su di lui ci sarebbe l’interesse del Bayern Monaco. Inoltre, il contratto in scadenza nel 2026 con i rossoneri non è stato ancora rinnovato e il Milan chiede circa 80 milioni per la sua cessione.