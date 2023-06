Guler Milan: le novità e il ruolo del padre sul suo futuro. Ecco i dettagli sul futuro del trequartista del Fenerbahce

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sta cercando un nuovo trequartista e Arda Guler è probabilmente il preferito da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani.

Le difficoltà non mancano, per la concorrenza e per quella clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro che il Fenerbahce sta provando a cancellare o aumentare trattando il rinnovo del contratto. Inoltre, un agente esterno Guler non lo ha, tutto è gestito dalla famiglia e in particolare dal padre, con cui al momento risulta complicato trovare un accordo.