Muriel Milan, l’obiettivo rossonero si allontana. Ecco la volontà dell’attaccante dell’Atalanta e le ultime sul suo futuro

Secondo quanto riportato da Dazn, l’obiettivo del mercato Milan, Luis Muriel, vorrebbe lasciare l’Atalanta e in generale il campionato di Serie A.

Sull’attaccante dell’Atalanta, già in passato obiettivo del club rossonero e nelle ultime settimane finito nel mirino dei rossoneri in vista della prossima sessione di calciomercato come possibile sostituto di Giroud, c’è l’Orlando City. Dunque, il futuro del colombiano potrebbe essere in MLS.