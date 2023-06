Milinkovic-Savic Milan: la decisione di Lotito sul futuro del serbo

Milinkovic-Savic Milan: la decisione di Lotito sul futuro del centrocampista serbo e quella invece dell’agente del calciatore

Secondo quanto riportato Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha le idee chiare sul futuro di Milinkovic-Savic.

Il presidente della Lazio, infatti, vorrebbe fare un ultimo tentativo per convincere l’obiettivo di mercato rossonero a rinnovare. Dall’altra parte, invece, Kezman continua a prendere tempo per far calare le pretese di Lotito che continua a chiedere 35-40 milioni di euro per il cartellino.