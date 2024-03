Giroud Milan, base d’intesa trovata con i Los Angeles FC: le NOVITA’ sul futuro del francese e l’accordo con il club a stelle e strisce. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, le strade tra il Milan e Olivier Giroud si separeranno al termine della stagione.

L’attaccante francese non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il club rossonero e andrà a giocare in MLS con i Los Angeles FC. La trattativa tra gli agenti del francese e il club a stelle e strisce era già in uno stato avanzato, ma nelle ultime ore le parti sono arrivate una base d’intesa: contratto di 18 mesi, fino al termine del 2025!