Frattesi Milan: blitz di Furlani per la mezzala del Sassuolo. Cosa filtra sul suo futuro e la richiesta del club neroverde

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Davide Frattesi sa che sarà molto probabilmente l’ultimo weekend da calciatore del Sassuolo.

Milan ed Inter sono in prima fila per lui, subito dietro la Juventus e Roma. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro e il meeting tra Furlani e Carnevali slitterà a metà settimana ma in particolare non inciderà. Quello che conta è nella volontà: chi farà l’offerta migliore vincerà la partita.