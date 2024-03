Terracciano Milan: sarà lui il terzino titolare del futuro? Svelata la decisione della dirigenza rossonera in vista del calciomercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan si prepara alla rivoluzione in vista della sessione estiva di calciomercato, rivoluzione che potrebbe riguardare anche Filippo Terracciano.

La dirigenza rossonera vede in lui un potenziale titolare del futuro sulla fascia destra e l’idea di Moncada e Furlani è quella di far crescere il giovane terzino tra le mura di Milanello. Situazione diversa per Alessandro Florenzi, di cui il futuro è ancora tutto da finire e che potrebbe salutare i colori rossoneri a fine stagione.