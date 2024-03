Di Gregorio Milan, non sarà facile strapparlo al Monza. Cosa filtra sul futuro del portiere e le parole di Gianluca Galliani

Gianluca Galliani ha parlato ai microfoni di TV Play del futuro di Di Gregorio, obiettivo del calciomercato Milan. Ecco le parole del figlio di Adriano, amministratore delegato del Monza:

PAROLE – «Di Gregorio ha un contratto lungo. Se qualcuno vorrà portarlo via dal Monza ci sarà da impegnarsi. E’ tra i migliori portieri d’Europa, e non è assolutamente certo che possa lasciare il Monza, che è una squadra che ragiona in maniera diversa e vuole cercare di vincere più partite possibile per poi capire cosa fare a fine stagione»