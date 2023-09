Amrabat Manchester United: è fatta! Le ultime sull’ex obiettivo rossonero che andrà in Premier League

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, è fatta per Amrabat al Manchester United.

L’ex obiettivo di mercato rossonero andrà in Premier League in prestito per 10 milioni, più l’opzione di riscatto entro maggio a 20 milioni più altri 5 di bonus.