Calciomercato Milan: per Tuttosport Origi inadatto a sostituire Ibrahimovic. Il belga segna troppo poco

Il Milan ha praticamente chiuso il colpo Origi che tuttavia lascia perplesso Tuttosport che scrive: non sembra il profilo più adatto per sostituire Ibrahimovic, segna troppo poco per le esigenze rossonere.

Tre reti in 32 presenze con la Nazionale belga, appena 40 nei suoi sette anni di Premier League. Vero che nel 2019 segnò due gol al Barcellona in semifinale e uno al Tottenham in finale di Champions, ma sono exploit un po’ datati.