Calciomercato Milan: il Torino guarda alla porta rossonera

Il Torino è alla ricerca di un portiere per la prossima sessione di calciomercato e starebbe guardando in casa Milan

Manovre di calciomercato in vista per il Torino. In vista della prossima estate i granata starebbero pensando di affiancare un portiere esperto a Vanja Milinkovic-Savic che possa contendergli il posto da titolare.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le opzioni sondate dal d.s. Vagnati ci sarebbero anche Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante, entrambi in scadenza di contratto con il Milan.